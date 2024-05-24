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- 最終価格エコーマイクロホンボーカル用二本送料込
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商品詳細
エコー内蔵で二本共に変換ジャック付ですのでカラオケ屋さんやバンドのマイマイクに活躍してくれますしマイクコードが4mと長いです箱にくたびれございますけど未使用になります発送時に消毒用エタノール綿で拭いて各箱に入れて発送させて頂きますのでよろしくお願い致します電池はお付け致しません(単四電池4本使用)
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