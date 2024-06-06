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アメリカ50年代Shawnee社手描きの瞳やリボンが可愛らしい猫ちゃんの陶器
商品番号 B53436488740
商品名

アメリカ50年代Shawnee社手描きの瞳やリボンが可愛らしい猫ちゃんの陶器
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1937年にアメリカ、オハイオ州で創業されたShawnee社の猫ちゃんの陶器オブジェ兼ソルト容器です。1950年頃の作品と聞いています。日本では滅多に見かけないレア品です。シールには同社名とHandDecoratedという手作業で作られたことを示す表示があります。手描きの瞳やおヒゲ、赤色のリボンなどが可愛らしく、額としっぽの青色のワンポイント模様が可愛らしさを引き立てます。とても雰囲気があり、見惚れてしまう美しさです。存在感がありインテリアも映えますし、猫ちゃんが幸せを届けてくれ、癒してくれます。◯サイズcm高さ8.5,幅6,奥行5他にも出品中#Kevinの部屋アンティークヴィンテージvintageantiquefigurinesオルネドフォイユブロカント美術工芸骨董仏具古美術古道具フィギュリンフィギュアディズニー北欧雑貨　アメリカントイアメリカン雑貨　昭和レトロ　大正　明治　ロマン　50s60s70s人形　古着ブロンズ像　ビスクドール　デンビー　Denbyロイヤルドルトンロイヤルウースターロイヤルアルバート　マイセンロイヤルクラウンダービーエインズレイウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン　ウェッジウッドビレロイ＆ボッホリアドロ　ハマースレイ　イッタラバードイッタラヤマギワアラビアマリメッコアレッシーリサラーソングスタフスベリムラノアアルトイッタラバード　ロールストランドFatlavaショイリッヒScheurichファットラバ　Jasbaモダニズム　ミッドセンチュリー柳宗理　柳宗悦　魯山人　小鹿田焼　香蘭社有田焼九谷焼　蕎麦猪口　やちむん　益子焼伊万里　古伊万里　瀬戸ノベルティアマブロ　器　ホルムストックホルムガード　NIKKOシノワズリ　ケンジントンキャット焼物　陶器　陶芸花瓶　小物入れ　日本民藝館　ファイヤーキングフラワーベースノリタケ村上隆　フランフラン　バルズ　コンランショップIDEEイデー暮らしの道具店　美術館アートartモダニズムモダンアートトールペイントウォールデコジャーナルスタンダードシボネピエットロンハーマンコウモリランサザビーズunicoships
http://narcologia.ru/goods/ambassador862106.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce235155.html
http://narcologia.ru/goods/moped952268.html

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