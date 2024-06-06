アメリカ50年代Shawnee社手描きの瞳やリボンが可愛らしい猫ちゃんの陶器

1937年にアメリカ、オハイオ州で創業されたShawnee社の猫ちゃんの陶器オブジェ兼ソルト容器です。1950年頃の作品と聞いています。日本では滅多に見かけないレア品です。シールには同社名とHandDecoratedという手作業で作られたことを示す表示があります。手描きの瞳やおヒゲ、赤色のリボンなどが可愛らしく、額としっぽの青色のワンポイント模様が可愛らしさを引き立てます。とても雰囲気があり、見惚れてしまう美しさです。存在感がありインテリアも映えますし、猫ちゃんが幸せを届けてくれ、癒してくれます。◯サイズcm高さ8.5,幅6,奥行5他にも出品中#Kevinの部屋アンティークヴィンテージvintageantiquefigurinesオルネドフォイユブロカント美術工芸骨董仏具古美術古道具フィギュリンフィギュアディズニー北欧雑貨 アメリカントイアメリカン雑貨 昭和レトロ 大正 明治 ロマン 50s60s70s人形 古着ブロンズ像 ビスクドール デンビー Denbyロイヤルドルトンロイヤルウースターロイヤルアルバート マイセンロイヤルクラウンダービーエインズレイウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン ウェッジウッドビレロイ＆ボッホリアドロ ハマースレイ イッタラバードイッタラヤマギワアラビアマリメッコアレッシーリサラーソングスタフスベリムラノアアルトイッタラバード ロールストランドFatlavaショイリッヒScheurichファットラバ Jasbaモダニズム ミッドセンチュリー柳宗理 柳宗悦 魯山人 小鹿田焼 香蘭社有田焼九谷焼 蕎麦猪口 やちむん 益子焼伊万里 古伊万里 瀬戸ノベルティアマブロ 器 ホルムストックホルムガード NIKKOシノワズリ ケンジントンキャット焼物 陶器 陶芸花瓶 小物入れ 日本民藝館 ファイヤーキングフラワーベースノリタケ村上隆 フランフラン バルズ コンランショップIDEEイデー暮らしの道具店 美術館アートartモダニズムモダンアートトールペイントウォールデコジャーナルスタンダードシボネピエットロンハーマンコウモリランサザビーズunicoships



アメリカ50年代Shawnee社手描きの瞳やリボンが可愛らしい猫ちゃんの ...



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