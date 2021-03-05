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商品詳細
昭和の時代に京都三条の小刀屋で購入した素敵な豆御所人形４体の出品です。台5×4センチ、高さ3.5センチ程です。ケースは付属しません。よろしくお願いいたします。 #工芸品
http://narcologia.ru/goods/assessor920403.html
http://narcologia.ru/goods/smear533004.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation898621.html
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