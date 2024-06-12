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インテリア♡猫 フェーブ フランス額装⑅︎◡̈︎*
商品番号 L53959419266
商品名

インテリア♡猫 フェーブ フランス額装⑅︎◡̈︎*
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2匹のネコデザインのフェーブをオリジナルのフランス額装にてインテリアオブジェに仕上げました。フェーブとは、フランスからやってきた幸せを運んできてくれる大きさ3cmほどの小さくて可愛い陶器製の置物です✧︎*。厚みのある作品なので壁掛けではなくそのまま立てかけても飾っていただけます(ˊᵕˋ*)✧︎*。ねこ猫贈り物インテリア
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