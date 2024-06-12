インテリア♡猫 フェーブ フランス額装⑅︎◡̈︎*

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2匹のネコデザインのフェーブをオリジナルのフランス額装にてインテリアオブジェに仕上げました。フェーブとは、フランスからやってきた幸せを運んできてくれる大きさ3cmほどの小さくて可愛い陶器製の置物です✧︎*。厚みのある作品なので壁掛けではなくそのまま立てかけても飾っていただけます(ˊᵕˋ*)✧︎*。ねこ猫贈り物インテリア