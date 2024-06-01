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BE:1シャンプー／リンス／ボディソープボトル 3本
商品番号 B60895362230
商品名

BE:1シャンプー／リンス／ボディソープボトル 3本
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【RYOKIプロデュース】高級感のあるブラックマットのディスペンサー。封蝋をモチーフにした３種類（シャンプー／リンス／ボディソープ）の立体ステッカー付き。※ボトル1本＋ラベルシール３種付き【サイズ】Φ80×210ｍｍ【生産国】日本【容　量】480ml
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