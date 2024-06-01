天然石・丸玉・台付 5点セット

守護、魔除け、金運upに✨大きさは約3.5~4㎝ぐらいです。自宅にて保管してあった為，置き台にスレがあります。状態は写真にてご確認下さい。中古品のためご理解いただける方のみご検討ください。ご質問等ありましたらコメントにてお願いします。



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