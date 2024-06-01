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A♡グリーン桜瑪瑙ポイント♡
商品番号 N21943595654
商品名

A♡グリーン桜瑪瑙ポイント♡
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,588 円
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商品詳細

可愛らしい配色とお花の、グリーン桜瑪瑙のポイントです♡ずんぐりとしたフォルムがまた、愛らしいです♡グレーの部分は透けていて、中にも白いお花が咲いているであろうことが覗けてワクワクします(笑)♡54.9×38×29.1ミリぐらい81.06g↓クリックしてくださーい♡他のかわいこちゃんたちが見れます♡♡#muguetgemstone☆天然石のため、インクルージョンやクラックなどがあります。石の状態は、写真でご確認下さい。なるべく実物に近い色で撮影しておりますが、環境により見えかたが違ってくる場合がありますので、ご了承ください。#桜瑪瑙　#フラワーアゲート#天然石#ポイント　#グリーン桜瑪瑙　#タワー
http://narcologia.ru/goods/influenza811693.html
http://narcologia.ru/goods/stage820697.html
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フラワーアゲート 桜瑪瑙 ポイント | asumilestone

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【レア】グリーン桜瑪瑙 🌸🍃

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