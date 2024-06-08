ミュラーズ・オパール グラスオパール ハイアライト 原石 ラフストーン ...

オパールの中でも産出が困難で最も希少と言われるミュラーズ・オパールの原石です✨他のオパールのように遊色効果は無いものの、ブラックライトによって目を見張るような発光を楽しむことができます╰(*´︶`*)╯♡その変化から、ミステリアスストーンとも呼ばれています❦͙ヒーリング効果が大変強く、瞑想などに最適です໒꒱✨サイズは画像5枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・✡️ミュラーズ・オパールの効果◯ストレス解消◯記憶力の向上◯グラウンディング◯悲観的な考えを捨て創造的な思考に玉滴石ハイアライトオパール#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就アップ#ポジティブ＃天然石#鉱物#ラピスラズリ#瑠璃色※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。



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