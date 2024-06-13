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正文圃在銘　古錫錫製　茶托五客唐物托子 古錫　茶托 中国美術　煎茶道具　骨董品
商品番号 F66341125060
商品名

正文圃在銘　古錫錫製　茶托五客唐物托子 古錫　茶托 中国美術　煎茶道具　骨董品
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティーク、レトロ、アジアン主な素材···その他経年による全体的な汚れ等はございます、時代物古物品とご理解ください。時代物古物品の為、古い物にご理解のない方はお控え下さいませ。当方素人ですので、専門的な知識はありません。したがって落札後のクレームや返品には一切対応しかねますので予めご了承ください。細部に渡った繊細な彫りでとても雰囲気のある上品な茶托です。中国に於いても昨今、価格が高騰しているとの事です。緩衝材に包んで発送させていただきます。あくまで中古品です。神経質な方の入札はトラブルの原因になりますので、入札しないように協力よろしくお願いします。他にも、wedgwood、royalalbert等のブランド食器を出品しています。どうぞ宜しくお願いします。⭐️他サイトでも出品しております。突然削除する事もございますので、コメント有無に関わらず、早い者勝ちでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/interconnect142770.html
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