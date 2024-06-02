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タイ　ミニラナート インテリア　C30290
商品番号 P36039561626
商品名

タイ　ミニラナート インテリア　C30290
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】タイ　ミニラナート　インテリア　サイズ：40cm×26cm×10cm【商品説明】タイの木琴になります。船をモチーフにした物ですが、とても美しい彫刻が施されています。音も鳴ります。インテリアといていかがでしょうか？キズや汚れなどありますので中古にご理解ある方でお願いします。【留意事項】※価格交渉ご遠慮ください※バラ売りは想定しておりません※17:00までご購入いただければ当日発送が可能になる時もあります。それ以降の時間帯ですと翌日以降の発送となります。【発送：宅急便100サイズを想定】
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