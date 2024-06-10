レムリア水晶35cm レコードキーパー入り

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商品詳細
とてもレアなクリスタルで、角度によって味わいが違います。浄化力はかなり高く、マイナスエネエネルギーを寄せ付けません。とても穏やかな波動です。大きな癒しのパワーを持つレムリアンシードは多次元に働きかけ、肉体、精妙体、チャクラ、経絡の不調の原因をすべて取り除いてくれます。すべてのチャクラをっなぐ中心溝のエネルギーの流れを調節するレムリアンシードは、アーススターチャクラから取り込んだ大地のエネルギーと、宝冠のチャクラから取り込んだ宇宙のエネルギーを心臓で統合し、体の中にある多次元意譏を活性化させます。また、肉体と精妙体を再統合し、神経経路を高次の波動と共鳴させます。#lemurian#レコードキーパー #レムリア水晶
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