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シュプリーム アンタイ ヒーロー ロゴ ポケット Tシャツ Usa製 S グレー
商品番号 N16424434935
商品名

シュプリーム アンタイ ヒーロー ロゴ ポケット Tシャツ Usa製 S グレー
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名2014年発売シュプリームアンタイヒーローロゴポケットTシャツボックスロゴUsa製14SsSupremeAntiheroLogoPocketTeeBoxLogoMadeInUsaHeatherGrayRedBlackレアモデル完売品カラーヘザーグレー/レッド/ブラック状態全体的に使用感、および色褪せ、または首回りによごれ、ないしはプリントに少々ひび割れのあるユーズド品ですので、他にも見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズS採寸着丈66cm身幅47cm肩幅42cm袖丈21cmですが、飽くまで素人採寸ですので、予め御了承ください送料無料発送方法ゆうパケット値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
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