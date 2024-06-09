【入手困難】ニューエラxポケモンセンター　ミュウのなきごえ　59FIFTY

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ポケモンセンターとのコラボ限定品。ドット絵のモンスターボールの刺繍とツバ裏にミュウがプリントされています。状態は写真でご確認願います。付属品、タグ等ございません。非喫煙、ペット無し。サイズ：73/8（58.7㎝）カラー：ブラック2015年8月8日発売定価：5,400円（税別）中古品及び個人レベルの検品ですので、ノークレームノーリターンでお願い致します。※別でも出品している為、突然出品取り消しする可能性があります。#newera#59fifty#キャップ#ポケモン#ポケモンセンター#ミュウ#151#pokemoncenter