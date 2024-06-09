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シカゴ・ホワイトソックス　シティコネクト　黒ブラック　ニューエラ
商品番号 V91044312814
商品名

シカゴ・ホワイトソックス　シティコネクト　黒ブラック　ニューエラ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,374 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シカゴ・ホワイトソックス　シティコネクト　キャップ●サイズ　　スナップバック　9FIFTYサイズ調整が可能(56.8～62.5cm)●ブランド　ニューエラNewEra●新品・未使用●正規ライセンス商品　アメリカ正規店購入　MLB認証ホログラムシール付き●送料無料　　荷物が追跡でき補償が付いてる　あんしん匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)にてお届け　　　60サイズ段ボールの箱に入れて発送します。即購大入歓迎ですどうぞよろしくお願いいたしますメンズユニセックス帽子キャップベースボールキャップメジャーリーグMLBTシャツ
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