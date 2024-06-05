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【銀タグ】GOODPRINT old stussy Tシャツ USA製 シングル
商品番号 F20734214082
商品名

【銀タグ】GOODPRINT old stussy Tシャツ USA製 シングル
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀タグGOODPRINToldstussyTシャツグレーシングルステッチ　MUSA製です。プリントがとても良いです◯oldstussyなのでなかなか見つからないアイテムです。オーバーサイズのトレンドも少しずつ落ち着いてきているのでジャスト目に着てみるのも楽しそうです◯↓↓↓他にも多数“stussy”を出品しています↓↓↓#AKEstussy【商品詳細】size:M着丈:67cm身幅:50cm袖丈:19cm状態は写真にてご確認ください。即購入◯
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