最初期 kid fresino tシャツ tee XL ai qing アルバム

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kidfresinoフレシノの初の公式グッズでリリースされたtシャツになります。流通もほぼなく極めて貴重なグッズだと思います。うろ覚えですが各サイズ10枚程度のリリースでした。こちらのサイズはXLで、身長175cm痩せ型で程よくゆるいサイジングです。着用する回数も頻度も少なかったため状態は良好です。(光の加減で写り方が難しいですが、色抜け等も特にありません)コレクションにぜひ、よろしくお願いします。カネコアヤノフレシノ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋