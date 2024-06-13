チャレンジャー　challenger ニューエラ　ツバ切り　キャップ

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商品詳細
発売当初、自身にて購入ほとんど着用しなく、クローゼットにしまいっぱなしでした。主観ではかなり綺麗な方かと思いますが、あくまで中古品という事をご考慮の上ご検討下さい。付属品は有りませんのでご注意下さい。
http://narcologia.ru/goods/providence216894.html
http://narcologia.ru/goods/recycling719614.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome757643.html
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