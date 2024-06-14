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Ftan × Shakemaru 伊藤大海 サイン入り Tシャツ
商品番号 T77269420668
商品名

Ftan × Shakemaru 伊藤大海 サイン入り Tシャツ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！Ftan×Shakemaru伊藤大海サイン入りTシャツエスコンフィールドにてセンベロでの抽選にて当選したものになります。写真時に広げたのみで新品未使用です。1度人の手に渡ったことをご了承ください。画像4枚目の紙袋も同封させて頂きます。#プロ野球#エスコンフィールド#センベロ#日本ハムファイターズ#サイン入りTシャツ#伊藤大海#サイン入り#抽選#当選
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