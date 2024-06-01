新品COACHコーチ ミッドナイトネイビー クロスグレインレザー 2つ折り財布

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【商品名】COACHコーチミッドナイトネイビークロスグレインレザー2つ折り財布【商品情報】商品の説明・ミッドナイトネイビーの深みのあるカラーが洗練された上品さをかもし出します。・外側と内側の端にあしらわれたCOACHの ロゴがさりげなく存在感を演出します。・ビジネスシーンからカジュアルまで どんな場面でもマッチするデザインです。・コンパクトながら収納も充実しています。・クロスグレインレザーの質感が日常の中で 特別な時間を作り出します。・カラー ミッドナイトネイビーNAVY紺色・素材レザークロスグレインレザー革・サイズ 約)縦9cmx横10.5cmxマチ1.5cm・仕様 内部：カード入れ×4 ポケット×2 札入れ 小銭入れ・こちらの商品はアメリカCOACHアウトレット正規店で購入した商品です。コピー商品等、偽物は取扱っておりませんのでご安心くださいませ。・付属品 ケアカード付日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。・発送につきましては、匿名発送、追跡・保証付きのらくらくメルカリ便になります。・即購入OKです。・アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。箱は付属しておりませんので、ご了承くださいm(__)m#ゆみきょう_coach←他にもCOACHを出品しています。格安で出品している商品もございます。こちらからご覧ください。※アメリカCOACHアウトレット正規品や並行輸入品の説明につきましては、プロフィール欄をご覧ください。