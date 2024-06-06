モダンパイレーツレザーベルト 新品未使用

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カラー···ブラック素材···本革ご覧頂きありがとうございます。評価に購入での「残念だった」がある方、業者の方とは、お取引をお断りします。お値下げ交渉はお受けしておりません。プロフィールを御一読ください。モダンパイレーツでオーダーしたベルトです。ベースは黒のマットなレザーで、2種類のスカルハートを配した可愛いかっこいいタイプのベルトです。ハートスカルの周囲は丸スタッズ、中は蛇革だったと思います。定価￥29400でした。新品未使用ですが、オーダーからは何年か経っております。オーダー後、使用する機会がなく自宅保管しておりました。経年に伴う金属部分のくすみや小傷があるかもしれません。素人の自宅保管に御理解頂ける方にお願いします。＊タグは付きません#レディースベルト#GLAY#TERU#ハート