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☆新品未使用☆ 59FIFT シアトル・マリナーズ　71/2
商品番号 J20775979424
商品名

☆新品未使用☆ 59FIFT シアトル・マリナーズ　71/2
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,700 円
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商品詳細

30周年記念　ブラック\u0026レッド　プライムエディション5950•国内未発売の海外モデルになります。•つば裏　レッド•サイズ　71/2#ニューエラ#オーセン#シアトルマリナーズ#サイドパッチ#イチロー#59FIFTY#ブラック#MLB#メジャー#メジャーリーグ#キャップ#ベースボール#ベースボールキャップ#ニューエラ#newera#キャップマン#キャップマンスタイル
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