【supreme】超美品！Tシャツ

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Vintageshop【NoworNever】です！ご覧頂きありがとうございます。商品説明【supreme】超美品！Tシャツsize…XL未使用なのでは…と思う程超美品！入荷致しました！実際の新品かの判断はこちらでは出来かねてしまいますのでご了承ください。。パープルでかなり目立つプリントなのでこれからの季節一枚Tシャツで外出るならパンチ効いてる方が良いですよね。個性派さんいかがですか！古着の為、着用感や古着特有の匂い等あると思いますが御理解頂いた上でのご購入宜しくお願い致します。カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック