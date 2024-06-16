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NL ニール 革ベルト
商品番号 U47788848926
商品名

NL ニール 革ベルト
ブランド名 ニール
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

町田のtrediciで購入しましたが、1,2回着用後、着用機会がなくなったため、出品します。若干使用感ありです。締める位置を自由に変えられるため、かなり使い勝手が良いです。購入時価格:11000円素材...本革カラー...ブラック
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