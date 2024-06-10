FENDI フェンディ　FF金具　ズッカ　ベルト　黒　ブラック　本革レザー　お得

Takuma様用といたします。フェンディ ロゴ バックル ベルト メンズ シルバー金具110/125全長約107㎝ベルト部の幅約2.8-2.9㎝バックルの凸部から最初の穴まで、おおよそ86㎝程度最後の穴まで、おおよそ96㎝程度汚れておりますし、傷もありますので、画像もご覧の上ご理解くださいます方はよろしくお願いいたします。バックルは磨けばもっとキレイになると思います。現状でメルカリ宅急便コンパクトでさせていただきます。よろしくお願いいたします。○購入先ブランドリユース店質屋・ストア商品ブランドオークション大手ECサイト簡易鑑定済商品です。



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