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▼定価1万6500円▼直営店完売品！▼新品▼ディノマッティア▼ベルト5GY100
商品番号 E59690636136
商品名

▼定価1万6500円▼直営店完売品！▼新品▼ディノマッティア▼ベルト5GY100
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,526 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【DinoMattia（ディノマッティア）クロコ型押しプンターレベルト】定価16500円上品なウェスタン調金具のエレガントなクロコ型押しプンターレベルト。ジャケパンやキレイめカジュアルにワンポイントとして。ブランドロゴの入ったオレンジの巾着型の袋（不織布）付き。〈サイズ〉幅2.5cm　長さ100cm〈原産国〉イタリア◆DinoMattia◆1975年にミラノ郊外に創設されたベルト工場で誕生した“DinoMattia”ハンドステッチへのこだわりを持ち続け、イタリア馬具職人を起用し、今でもほぼ全てのベルトにバックルを止める際は独自のハンドステッチを入れている。とてもハイクオリティーなベルトブランドです。
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