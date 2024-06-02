SHIPS シップス ネクタイ 白 ホワイト 紺色 ネイビー シルク

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▼商品名・ブランド名SHIPSシップスネクタイ▼color・柄白ホワイト紺色ネイビーシルク▼SIZE（cm）剣先幅：9長さ：149▼材質シルク100%▼生産国日本▼注意点※商品の状態などは画像よりご確認ください。※撮影時の光の当たり方などにより、色の見え方に違いが出る場合がございます。なるべく実物に近づける様努力しています。※防水面に配慮しつつ、折りたたんで発送いたします。※自宅保管の為、ご理解いただける方のみとの取引とさせて頂きます。ファッションが大好きで、本もたくさん読みますが、引っ越しを機にミニマリストに挑戦しようと決意し、引っ越しを機に断捨離中です！！丁寧な対応を心がけます！他のネクタイはこちらから！↓↓#かきのたねネクタイ○2D↓好きなブランドYVESSAINTLAURENTイヴサンローランSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモCELINEセリーヌGUCCIグッチFENDIフェンディErmenegildoZegnaエルメネジルド・ゼニアHERMESエルメスPaulSmithポールスミスdunhillダンヒルburberryバーバリーCalvinKleinカルバンクラインChristianDiorクリスチャンディオールGIVENCHYジバンシーBrooksBrothersブルックスブラザーズVersaceヴェルサーチLANVINランバンBARNEYSNEWYORKバーニーズニューヨークGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチmilaschonミラショーンTRUSSARDIトラサルディGaGaMILANOガガミラノChloeクロエARMANIアルマーニ#ネクタイ