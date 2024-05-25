プラダ 長財布 サフィアーノ メンズ PRADA 2ML317

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ブランドらしさが光るトライアングル型のロゴがポイントです。ファスナーポケット、カードスロット、紙幣のスペースを端正にレイアウトしたミニマルなデザインが魅力。エレガントさとリッチな風格を醸し出す、大人の方におすすめの一品です。約横21cm×縦12cm×厚み2.5cm重量：約300g開閉種別：ファスナー/内部様式：ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×3、オープンポケット×3、カードポケット×12カラー···ブラック財布形···長財布イオンの中に入ってた専門店で購入しました。休みの時ぐらいしか使ってなかったので綺麗な方だと思いますが未使用ではないのとこれ以上の値下げは考えてないので理解した上でお願いします。