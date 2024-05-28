ISAMU KATAYAMA BACKLASH バックラッシュ ウォレットコード

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美品を購入しましたが、使用する事なく保管しておりました。ブランドの特性上、元々からユーズド感がありますので、ご理解頂きご購入をお願い致します。◆カラー：ブラック◆品番：不明(※見た目の判断ですが360-02かと思います。)◆その他※梱包済みの為、着画のご要望はご遠慮ください。※付属品はございません。※値下げ不可です。