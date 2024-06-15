Dunhill ダンヒル ベルト ゴールド ブラック 金具 バックル 艶 レザー ...

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ご覧いただきありがとうございます^^*他にも同じような商品をお探しの方↓↓↓↓↓↓#まるちゃんの小物⭐商品について⭐dunhillイタリア製ロゴ入りのゴールドとブラックカラーのバックルがかっこいいベルトです♪♪ベルトは艶加工されており美しさがあります♪⭐状態⭐1箇所色落ちがありますがあまり目立たないかなと思います。最後の写真を参考にしてください。他、目立った傷汚れなく状態は良いかと思います♪※状態については、個人差がありますので、写真をご確認ください。USED品のため多少の汚れやダメージ等はご了承下さい。⭐素材⭐レザー⭐実寸サイズ(cm)⭐総長:101ウエスト:82.5～92.5幅:3バックル:5×3.5素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。⭐購入した場所⭐中古ブランドショップ(鑑定済)⭐付属品⭐無し発送の際には緩衝材防水袋にて梱包させて頂きます。⭐真贋について⭐私的に利用していたものや、中古ブランド買取店から譲り受けた、鑑定士による真贋検査済のお品物です。万が一正規店で正規サービスを断られた場合は誠意を持って全額返金返品対応させて頂きます。#まるちゃんの小物