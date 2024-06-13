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Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチエ　ハンカチ　電子回路
商品番号 K99112168501
商品名

Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチエ　ハンカチ　電子回路
ブランド名 ジャンポールゴルティエ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JeanPaulGaultierのハンカチです。デザインは電子回路をモチーフにしています。未使用品で折りたたんで保管しといたのでシワが有ります、見えるシミ等は見当たりませんが、純正のシール部分に少しシミがあります。ジャンポールゴルチエと表記されてる部分の裏側にほつれ有り。配送は折りたたんで、配送致しますので、アイロンをかけることをオススメします。かなり古い物なので、完璧を求める方はご購入をお控えください。お値下げ交渉、お気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/browse852791.html
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