Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチエ　ハンカチ　電子回路

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JeanPaulGaultierのハンカチです。デザインは電子回路をモチーフにしています。未使用品で折りたたんで保管しといたのでシワが有ります、見えるシミ等は見当たりませんが、純正のシール部分に少しシミがあります。ジャンポールゴルチエと表記されてる部分の裏側にほつれ有り。配送は折りたたんで、配送致しますので、アイロンをかけることをオススメします。かなり古い物なので、完璧を求める方はご購入をお控えください。お値下げ交渉、お気軽にお声掛けください。