PORTAR 長財布 L ウォール

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財布を買い換えのため、出品します。ポーターの薄型財布になっております。外装素材レザークロージャータイプファスナーこの商品について【表地】牛ショルダー革（イタリア輸入革・タンニン鞣し）（表裏両面 ロウ引き仕上げ）【裏地】ピッグスキン（一部合皮使用）【サイズ】約W195×H90×D20（mm）※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。【重量】約120グラム【生産国】日本【内側】ジップポケット（L）×1、ポケット（M）×2説明ロウ引き仕上げの上質なイタリア製レザーを使用した長財布。収納部は大きく開くL字ファスナータイプになっており、視認性に優れスマートなフォルムが魅力的なアイテム。仕切り部分に設けられたポケットには、小銭やカードなどが収納でき使いやすくアレンジが可能です。カラー···ブラック素材···本革