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未使用★ヴィヴィアンウエストウッド★ラウンドジップ 長財布 オーブ ブラック
商品番号 A47326692869
商品名

未使用★ヴィヴィアンウエストウッド★ラウンドジップ 長財布 オーブ ブラック
ブランド名 Avital
特別価格 税込 15,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革カード、紙幣、コインが入れられるジップクロージャーのロングウォレットサイズ:19x10x2.5cmVivienneの本場イギリスの超大手セレクトショップにて購入した正規品です。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
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