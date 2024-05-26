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CANVAS - IRONCROSS WALLET
商品番号 Q91160058529
商品名

CANVAS - IRONCROSS WALLET
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 14,445 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CANVAS-IRONCROSSWALLET全面にインパクトのあるIRONCROSSを表現し存在感のあるWALLETです。厚みや重量感もあり細部までつくり込まれCANVASの刻印も入った長く愛用して頂けるアイテムです。LEATHERは最高級と言われる牛ヌメ革を使用しています。ヌメ革は大変頑丈な革としても有名であり、経年変化も視野に入れたWALLETになります。《カラー》ブラック(ステッチもブラック)《サイズ》開いた状態-縦19.3cm/横20.1cm閉じた状態-縦19.3cm/横10.0cm(直径)1年程使いましたが、程よい革の風合いになっていますので、経年変化がお好きな方は是非ご検討頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper538409.html
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CANVAS - IRONCROSS WALLET
CANVAS - IRONCROSS WALLET ( BLACK & BROWN LEATHER / BROWN STITCH ...

CANVAS - IRONCROSS WALLET
CANVAS - IRONCROSS WALLET ( NATURAL LEATHER / BLACK IRON CROSS / NATURAL STITCH) - CANVAS CLOTHING ONLINE STORE / 39 Shimeno Kanazawa Ishikawa JAPAN ...

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CANVAS - IRONCROSS WALLET ( BLACK & BROWN LEATHER / BROWN STITCH ...

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CANVAS - IRONCROSS WALLET ( NATURAL LEATHER / BLACK IRON CROSS / NATURAL STITCH) - CANVAS CLOTHING ONLINE STORE / 39 Shimeno Kanazawa Ishikawa JAPAN ...

CANVAS - IRONCROSS WALLET
CANVAS - IRONCROSS WALLET | labiela.com

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CANVAS - IRONCROSS WALLET
ROAD × CANVAS - WNAME IRONCROSS WALLET CHAIN (SILVER) - CANVAS CLOTHING ONLINE STORE / 39 Shimeno Kanazawa Ishikawa JAPAN 920-0059

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ROAD × CANVAS - WNAME IRONCROSS WALLET CHAIN (SILVER) - CANVAS CLOTHING ONLINE STORE / 39 Shimeno Kanazawa Ishikawa JAPAN 920-0059

CANVAS - IRONCROSS WALLET
ROAD × CANVAS - WNAME IRONCROSS WALLET CHAIN(SILVER) /Restock ...

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