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ダウンタウン　ニューエラ　ブラック　新品未使用
商品番号 U57267321746
商品名

ダウンタウン　ニューエラ　ブラック　新品未使用
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 6,232 円
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商品詳細

サイズ　M-L(57.7-61.5cm)カラー　カーキ　グレーアンダーバイザー昨年結成40周年を迎えたダウンタウンとニューエラのコラボレーションシリーズ。ダウンタウンのカタカナ・英語それぞれのイニシャルをモチーフにデザインされた、この企画のためのオリジナルロゴをフロントに刺繍でレイアウトしています。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整可能な9FIFTYです。素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。
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