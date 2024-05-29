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ルイヴィトン エクリプスxエピ、ポルトフォイユブラザ長財布
商品番号 Q90545799490
商品名

ルイヴィトン エクリプスxエピ、ポルトフォイユブラザ長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,398 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド…ルイヴィトンカラー···ブラック×ネイビー希少モデルだと思います^^使用感はありますが、側面のスレ以外のダメージは少なくまだまだ使って頂けると思います^^当方ウォレットチェーンを付けて使用しておりましたので、金具が付いております。
http://narcologia.ru/goods/approximate268920.html
http://narcologia.ru/goods/update660495.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate588277.html
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