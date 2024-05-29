ルイヴィトン エクリプスxエピ、ポルトフォイユブラザ長財布

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商品詳細
ブランド…ルイヴィトンカラー···ブラック×ネイビー希少モデルだと思います^^使用感はありますが、側面のスレ以外のダメージは少なくまだまだ使って頂けると思います^^当方ウォレットチェーンを付けて使用しておりましたので、金具が付いております。
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