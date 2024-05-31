新品未使用タグ付❗️ DIOR ベースボールキャップ　黒

メルカリで購入しました。メンズカテゴリで出品しましたがレディースの方でも着用出来るユニセックスタイプになっております。サイズ：Sカラー：ブラックツバ長さ：7㎝外周位：59㎝深さ：10㎝※素人採寸の為、前後の誤差があります。DIORhommeサンローラン PRADAプラダカラー···ブラック素材···ニット素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール



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