新品未使用タグ付❗️ DIOR ベースボールキャップ　黒

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商品詳細
メルカリで購入しました。メンズカテゴリで出品しましたがレディースの方でも着用出来るユニセックスタイプになっております。サイズ：Sカラー：ブラックツバ長さ：7㎝外周位：59㎝深さ：10㎝※素人採寸の為、前後の誤差があります。DIORhommeサンローラン PRADAプラダカラー···ブラック素材···ニット素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
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