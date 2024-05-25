☆クリスチャンルブタン☆　レザー パネトーネ ラウンドファスナー 長財布

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⭐️中古ブランド商品を取り扱っています。 ラインナップはこちら→#ベガshop⭐️フォロー頂ければお値段のご相談承ります。ご覧頂きありがとうございます♪中古品となりますので、説明欄や写真をよくご確認の上ご購入をお願いします。【ブランド】クリチャンルブタン（ChristianLouboutin）【商品名】 レザーパネトーネラウンドファスナー長財布【カラー】 スノウ／シルバー【素材】 カーフレザー【サイズ】横19.2cm×縦10.0cm×厚さ2.3cm■仕様 ラウンドジップ カードスロット×12、コイン入れ×1、札入れ×2、フリーポケット×2■付属品 保存袋、純正箱、ケアカード付き■状態 B（下記の状態ランク表を参照）ご質問ございましたらコメント欄へお願いします。鑑定書は付きませんが、販売店にて真贋済みです。※こちらの商品は中古品ですので、商品画像、商品説明に無いごく微小な傷や汚れがある場合をご考慮下さい。あくまでも中古品である事をご理解の上、ご購入下さい。【状態ランク表】S/新品同様、未使用に近いA/使用感の無い綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品検索用：#ベガShop#イタリア製#ラウンドファスナー#本革#牛革#クリスチャン・ルブタン管理番号A4144Dカラー···ホワイト柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革