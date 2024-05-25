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☆クリスチャンルブタン☆　レザー パネトーネ ラウンドファスナー 長財布
商品番号 L31323023786
商品名

☆クリスチャンルブタン☆　レザー パネトーネ ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 10,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️中古ブランド商品を取り扱っています。　ラインナップはこちら→#ベガshop⭐️フォロー頂ければお値段のご相談承ります。ご覧頂きありがとうございます♪中古品となりますので、説明欄や写真をよくご確認の上ご購入をお願いします。【ブランド】クリチャンルブタン（ChristianLouboutin）【商品名】　レザーパネトーネラウンドファスナー長財布【カラー】　スノウ／シルバー【素材】　　カーフレザー【サイズ】横19.2cm×縦10.0cm×厚さ2.3cm■仕様　　ラウンドジップ　カードスロット×12、コイン入れ×1、札入れ×2、フリーポケット×2■付属品　　保存袋、純正箱、ケアカード付き■状態　　　B（下記の状態ランク表を参照）ご質問ございましたらコメント欄へお願いします。鑑定書は付きませんが、販売店にて真贋済みです。※こちらの商品は中古品ですので、商品画像、商品説明に無いごく微小な傷や汚れがある場合をご考慮下さい。あくまでも中古品である事をご理解の上、ご購入下さい。【状態ランク表】S/新品同様、未使用に近いA/使用感の無い綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品検索用：#ベガShop#イタリア製#ラウンドファスナー#本革#牛革#クリスチャン・ルブタン管理番号A4144Dカラー···ホワイト柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/unusable165674.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring229096.html
http://narcologia.ru/goods/freshman567656.html クリスチャンルブタン（Christian Louboutin）PANETTONE｜パネトーネ｜ラウンドファスナー長財布｜レザー｜ブラック｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（863613）
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