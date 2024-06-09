マークアンドロナMARK\u0026LONA ベルト

マークアンドロナのベルトになります。カラー:ブラックとブラウンのコンビ長さ、幅は画像にてご確認ください。使用感はありますが使用するのに不都合となる大きなダメージはありません。ベルト内側腰部分にスレが有りましたので画像アップしました。その分自己評価を下げて値下げしました。



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