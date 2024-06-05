ジャニーズWEST/小瀧望 ぶらさげるヤツ

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商品詳細
ヤツのぬいぐるみです。外出中に持ち出すことなく自宅で保管していました。商品確認のため1度確認するために開封しました。素人保管ですので神経質の方は御遠慮ください。他に出品しているものをまとめてお買い求めして頂いた場合、お値引させて頂きます。#ジャニーズWEST#重岡大毅#桐山照史#中間淳太#神山智洋#藤井流星#濵田崇裕#小瀧望
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