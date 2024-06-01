未使用 マンボ 100% Tシャツ オークランド・レイダース パロディ

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NIKE ダンクハイ セントジョーンズ 99年製 - スニーカー

MAMBOTシャツ100%MAMBOシリーズ表記サイズS（着丈約69、肩幅48、身幅53cm）カラーミントグリーン未使用品につき値下げ不可オーストラリアの人気ブランドのTシャツです。NFLの人気チーム、レイダースのパロディデザインになっています。サイズ感は大きめなので日本のM〜Lサイズ相当です。お持ちのTシャツと比較してご判断下さい。やや古い品なのでプリント部分にわずかな汚れがあります。（プリントの割れは元々のデザイン）このため未使用に近いとしていますが気になさる方はお控え下さい。注意事項を記したプロフィール欄も必ずご確認下さい。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グリーン袖丈...半袖ネック...Uネック