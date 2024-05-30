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ラストクロップス
商品番号 P41943154010
商品名

ラストクロップス
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 19,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···三つ折りカラー···ブラック素材···本革　ラストクロップスのマレンマ　コルトです。2-3ヶ月、カバンの中に入れて使用してました。比較的綺麗だと思います。現在はほとんど作られてないモデルです。早いもの勝ちです。
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