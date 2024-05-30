財布形···三つ折りカラー···ブラック素材···本革 ラストクロップスのマレンマ コルトです。2-3ヶ月、カバンの中に入れて使用してました。比較的綺麗だと思います。現在はほとんど作られてないモデルです。早いもの勝ちです。



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