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ワイン・ガードナー(Wayne Gardner)サイン入りHRCロゴTシャツ
商品番号 F79758499772
商品名

ワイン・ガードナー(Wayne Gardner)サイン入りHRCロゴTシャツ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイン・ガードナー(WayneGardner)の直筆サイン入りHRCロゴのTシャツになります1991か92年位だったと思いますが、NSR500時代にホンダ青山本社にて直接サインをして頂いた物になります一度も着用しておりませんサイズ　フリー密閉型の袋に入れて保管しておりましたが、30年以上経っておりますので、その辺りをご理解の上、ご検討下さいWGP500GP1MOTOGPロスマンズ　ホンダ
http://narcologia.ru/goods/Persia400588.html
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