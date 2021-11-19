独立記念日モデル MLB ロサンゼルス エンゼルス 大谷翔平着用 7 1/4

カラー···レッド形···ベースボール59FIFTYオーセンティックMLB4thofJulyロサンゼルスエンゼルス7/4アメリカ独立記念日に全球団全選手が着用したモデルで、それぞの球団でアメリカ国旗をデザインしたキャップを着用しておりました。71/4(57.7)海外正規品アメリカの独立記念日「FourthofJuly」を祝したメモリアルキャップ。星条旗に使われる赤と白と青の3色をモチーフにカラーリングしています。MLB全球団の選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用し、デザインも全く同じ仕様。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。こちらは既に完売しており、入手困難です。値引き交渉はまとめ買いのみ可能です。円安の為ご理解ください。



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