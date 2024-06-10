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イヴサンローラン YSL ロゴストール 大判 ヴィンテージ
商品番号 T41213067110
商品名

イヴサンローラン YSL ロゴストール 大判 ヴィンテージ
ブランド名 イヴサンローランボーテ
特別価格 税込 4,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさん出品していますので出品中の商品をご覧ください☆【商品】イヴサンローランYSLロゴストール大判ヴィンテージ【商品の説明】これからのシーズンに活躍するストールです。ヴィンテージ品でかなり希少な商品です。サイズ130cm×130cm【商品の状態】使用状況：USED品です。古いものですがキレイな状態です。注意事項：人気のアイテムになります。気になる方はなるべく早めにご購入ください。この状態で発売されることは今後ないと思いますのでこの機会にぜひよろしくお願いします。送料は私の方で負担いたしますので送料分をお気になさらずご購入ください。画像で判断ができない場合はなんでもご質問いただきますようお願いします。価格交渉も可能です。コメント欄よりご希望の価格をお知らせください♪TUTUMI0921kana
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イヴサンローラン YSL ロゴストール 大判 ヴィンテージ
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