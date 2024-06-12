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【人気】ロエベ　アナグラム　レターロゴ　ジャガード　ベルト
商品番号 R86030584336
商品名

【人気】ロエベ　アナグラム　レターロゴ　ジャガード　ベルト
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベ　アナグラム　レターロゴ　ジャガード　ベルト新品未使用　付属品　完備です。国内ロエベ　正規店　自身購入です。定価ははっきりとは記憶がございませんが、六、７万円くらいだったと思います。カラー　ネイビーサイズ　フリー(※確かフリーだったと思います)長さ　約120cm(Dバックルを通すものなので、すべての位置で調整可能です。)幅　約４cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。表面はロエベレターロゴ、裏面は、アナグラムロゴになっております、ベルト本体はレターロゴ、Dバックルを通して足らした部分はアナグラムロゴが来るようなデザインで、ベルトだけでかなりインパクトがあって、素材もジャガードで、Dバックルもしっかりしていて高級感もあります。またユニセックスで使えることが自分としては一番の魅力かと思いますし、オススメです。付属品　箱、保存袋、タグ類、ショッパー購入時のものは全てあります。　　　　　　　ぜひご検討下さい。
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