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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-希少な50sのアメリカヴィンテージのウールタイです。-英国製手染めウールです。さらりとした上質な質感、ヴィンテージの手染めならではの模様の微妙なゆがみや染色のずれが見られ、人の手の温もりが感じられます。-色の表現が難しいですが少しオリーブがかった黄土色になります。[状態]表側はデッドストック級、裏側に一部ホールが見られます。##phot02693
http://narcologia.ru/goods/injure222867.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral841432.html
http://narcologia.ru/goods/financier244660.html
50s USヴィンテージ 上質な英国製手染めウール ネクタイ
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希少 ブルックスブラザーズ 50sヴィンテージ ウールネクタイ カーキ ...
超希少 ブルックスブラザーズ 40sヴィンテージ ウールネクタイ イエロー-
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