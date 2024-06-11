THE RAMPAGE 川村壱馬　シクレ　アクスタ

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商品詳細
人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカードグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)THERAMPAGE\"16nextround\"グッズ シクレ、アクスタ川村壱馬 まとめ売り(nextroundシクレ1枚アクスタ1つ)新品未使用中身確認のため開封してあります。初期傷等気になる方はご遠慮ください。即購入⚪︎水濡れ防止をし、硬貨ケースに入れて発送いたします。#ランペ #かずま #川村壱馬
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