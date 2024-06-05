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美品　フェラガモ　ベルト　ガンチーニ　リバーシブル　ゴールド
商品番号 P83681999954
商品名

美品　フェラガモ　ベルト　ガンチーニ　リバーシブル　ゴールド
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェラガモのリバーシブルタイプのベルトになります。多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れもない美品で、これからも長くご愛用頂けると思います。付属品はなく、本体のみとなります。◎サイズ\u003cベルト\u003e長さ:95cm幅:3cm\u003cバックル\u003e縦:3.5cm横:7cm◎購入元質屋
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