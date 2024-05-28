正規品　極美品　グッチ財布　グッチ長財布　グッチggスプリーム　グッチレザー

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商品をご覧いただきありがとうございます商品説明グッチGGスプリームオーガナイザー小銭入れ1カードポケット12お札入れ3ポケット3シリアルナンバー322147・0959大人気のグッチ長財布です商品詳細・グッチ/GUCCI・メンズ レディース・ブラック【付属品】なしブランドオークションにて購入した商品になりますルイヴィトン、グッチ、コーチ、フェラガモ、フェンディなどの良質な財布やバッグ、レザー小物を数多く出品していますので、ぜひ他の商品もご覧ください。 #kumaのレザー小物状態小銭入れに破れはありません！状態が良く安く手に入れたい方、チャンスです早いもの勝ちです！こちらのお品は他でも出品しておりますので、突然公開停止になる場合もこざいます。また、先に購入された方が優先になりますのでご了承くださいm(__)m付属品は箱などは+2000円になります即購入OKになります(*^^*)質問がありましたらコメントにお願いします