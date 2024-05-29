NEW ERA ニューエラ CHICAGO CUBS キャップ 3/8

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NEWERAニューエラCHICAGOCUBS(シカゴカブス)のキャップ。柔らかなかぶり心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップです。つばのまっすぐなフラットバイザーもラインナップ。人気の59FIFTY、90年代後半-00年代前半の物でタグデザインも現在と異なります。汗止めホワイトのアンダーバイザーグレー仕様。デッドストックのMLBアイテムでかなり希少なアイテムと言えます。NEWERAMLBベースボール野球キャップ90sVINTAGEヴィンテージ⭕️値下げ交渉につきまして値下げ対応は不可とさせて頂きます。その代わりにフォロー割引の制度がございますのでご活用ください。⭕️※フォロー割を実施しております。フォロー登録して頂きまして、ご購入時にコメント欄にてフォロー頂いた旨お伝えいただければ割引とさせて頂きます。----------------------------------------10000円以上→1000円引10000円以下→500円引----------------------------------------是非フォローお願い致します!!購入前にコメントにて、フォローした旨をお伝えください。割引致します(*´ω`*)⭕️リピーター割引----------------------------------------リピーターの方限定で更に500円引致します。----------------------------------------ご注意点等、プロフィールに記載してますので、一読になってからコメント、ご購入願います。